КРТИ: станции метро Фрунзенского радиуса строят круглосуточно

Строители отстают по срокам на три недели. Смольный придумал, как им завершить работу вовремя.

По информации от главы Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Сергея Харлашкина, строительство "Дунайского проспекта", "Проспекта Славы" и "Южной" отстают по готовности на три недели. Решение проблемы найдено. Строители метрополитена перейдут на круглосуточный режим работы, чтобы успеть завершить три станции Фрунзенского радиуса к первому сентября.

Напомним, что в ранее эти объекты должны были быть введены в эксплуатацию декабре 2018 года. После многочисленных споров о том, кто же виноват в невозможности открыть станции вовремя, чиновники договорились с "Метростроем" о новой дате - 1 сентября 2019 года.

Также Харлашкин отметил, что станция метро "Горный институт" не будет открыта к октябрю, как планировалось. Строительство продлится еще 2,5 года.

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Фото: Piter.tv