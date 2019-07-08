В ЖК "Невские паруса" жильцы страдают от мусорных развалов

По словам местных жителей, там ежедневно разгружают десятки самосвалов.

В ЖК "Невские паруса" местные жители страдают от мусорных развалов. В телеграм-канале "Мегаполис" появилась запись с фотографиями, на которых видна огромная свалка рядом с жилыми домами.

Каждый день из окон своих квартир они видят огромные развалы отходов. По информации "Магаполиса", в пятницу, 5 июля, петербуржцы даже собирали митинг из-за нелегальной свалки. Откуда отходы появляются около ЖК - пока неизвестно. По словам местных жителей, ежедневно там разгружают десятки самосвалов. Привозят разный мусор - от строительных отходов до бытовых предметов.

Дорога к свалке разрушена и размыта - по ней сложно проехать на автомобиле. Отчаявшиеся жильцы ЖК даже написали письмо президенту.

Видео: PTV