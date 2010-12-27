Смольный продаст 25% акций авиакомпании "Россия" в рамках обновленной программы приватизации

Стоимость сделки составит не менее 1,84 млрд рублей, которые перейдут в бюджет города.

Правительство Петербурга продаст 25% акций и блокирующий пакет авиакомпании "Россия", которая входит в группу "Аэрофлот". Стоимость сделки составит не менее 1,84 млрд рублей. В Смольном отметили, что эта продажа пополнит доход в городской бюджет. Такую информацию опубликовали 5 августа на портале антикоррупционной экспертизы.

За 2018 года "Россия" перевезла 11,14 млн человек. Таким образом она заняла третье место в статистике крупнейших авиакомпаний на территории России. Без блокирующего пакета Смольный не сможет влиять на деятельность компании.

Помимо акций "России" правительство Петербурга продает пакеты банка "Санкт-Петербург", Международную товарно-сырьевую биржу, Городскую стоматологическую поликлинику № 24 и особняк на ул. Чайковского, 20. Сделки проходят в рамках обновленной программы приватизации, за которую город рассчитывает получить 2,69 млрд рублей.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что "Сбербанк" купил у "Газпромбанка" 51% акций компании по разработке систем распознавания речи.

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