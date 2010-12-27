"Сбербанк" купил у "Газпромбанка" 51% акций компании по разработке систем распознавания речи

Речь идет о группе IT-компаний "Центр речевых технологий", а также венчурной компании "Digital Horizon".

В понедельник, 5 июля "Сбербанк" купил у "Газпромбанка" 51% акций группы IT-компаний "Центр речевых технологий" (ЦРТ), которая разрабатывает интеллектуальные системы распознавания речи. Также в капитал ЦРТ вошла международная венчурная компания "Digital Horizon". В результате сделки сформировался новый совет директоров: в него вошли два представителя от "Газпромбанка", четыре от "Сбербанка" и один от "Digital Horizon". Об этом сообщил пресс-центр "Сбербанка".

Сделка позволит ЦРТ получить доступ к ресурсам обоих банков и экспертизе "Digital Horizon". В свою очередь, "Сбербанк" сможет создать собственную биометрическую платформу для своих сервисов.

Сбербанк уже начал использовать разработки ЦРТ в своих продуктах и технологиях. Например, в том числе на их базе была создана цифровая телеведущая Елена, представленная нами весной этого года. Я уверен, что совместная работа со специалистами ЦРТ поможет дополнить и улучшить продукты и услуги нашей растущей экосистемы. Важной задачей команды станет выход на международный рынок, где у компании есть все возможности занять существенную рыночную долю в сегменте речевых технологий, составив серьезную конкуренцию крупнейшим международным игрокам. председатель совета директоров ЦРТ и руководитель SberDevices Константин Круглов

ЦРТ основали в Петербурге в 1990 году. Компания является одним из лидеров по внедрению биометрических систем на территории России. Среди них речевые технологии в финансовых институтах, телекоммуникациях и здравоохранении, а также распознавание лиц в спорте и транспорте. Помимо "Сбербанка" и Газпромбанка", инфраструктуру компании используют ВТБ, "Вымпелком", "Ростелеком" и РЖД.

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