Финальный сезон выйдет 10 октября 2019 года.

Продюсеры сериала "Сверхъестественное" объявили о его закрытии. Об этом сообщает редактор журнала Variety Майкл Шнейдер в своем микроблоге в Twitter.

Известно, что в данный момент стартовали съемки заключительного 15-го сезона. Создатели фильма не раскрывают финал, но уже заявили, что о спин-оффах и продолжениях речь не идёт.

Теперь, когда #Supernatural подходит к концу, не было никаких дальнейших разговоров о спин-оффах. Суть и кровь сериала — это Джаред и Дженсен сказано в сообщении

Напомним, что сериал "Сверхъествественное" выходит с 2005 года.

Финальный сезон анонсирован на 10 октября 2019 года.

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