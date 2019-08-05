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Продюсеры сериала "Сверхъестественное" объявили о его закрытии 

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Финальный сезон выйдет 10 октября 2019 года.

Продюсеры сериала "Сверхъестественное" объявили о его закрытии. Об этом сообщает редактор журнала Variety Майкл Шнейдер в своем микроблоге в Twitter.

Известно, что в данный момент стартовали съемки заключительного 15-го сезона. Создатели фильма не раскрывают финал, но уже заявили, что о спин-оффах и продолжениях речь не идёт.

Теперь, когда #Supernatural подходит к концу, не было никаких дальнейших разговоров о спин-оффах. Суть и кровь сериала — это Джаред и Дженсен

сказано в сообщении

Напомним, что сериал "Сверхъествественное" выходит с 2005 года. 

Финальный сезон анонсирован на 10 октября 2019 года. 

Ранее мы сообщали о том, что Тилль Линдеманн решил остаться в Петербурге.

Видео:FUN COUB STUDIO

Теги: кино, культура, сериал сверхъестественное
Категории: Лента новостей, Культура, Кино, Тема дня,

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