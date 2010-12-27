Тилль Линдеманн решил остаться в Петербурге 

Солист группы Rammstein не уехал из Северной столицы вслед за коллегами.

В понедельник, 5 августа, стало известно о том, что солист группы Rammstein Тилль Линдеманн не уехал из Петербурга после концерта. Соответствующие выводы можно сделать исходя из странички музыканта в Instagram.

Так, концерт немецкой рок-группы отгремел еще 2 августа, в минувшую пятницу, а Тилль Линдеманн продолжает выкладывать сторис с прогулок по городу на Неве.

Другие участники группы уже покинули России, о чем свидетельствует контент в их Instagram. Напомним, что следующий концерт музыканты дадут в Финляндии.

Ранее мы сообщали о том, что петербуржец пытался сорвать концерт Rammstein на "Газпром Арене".

Фото:till_lindemann_official, Rammstein/вк