Петербуржец пытался сорвать концерт Rammstein на "Газпром Арене"

Он передал ложные сведения о готовящемся взрыве.

В пятницу, 2 августа во время концерта немецкой рок-группы "Rammstein" в службу "112" поступило сообщение о готовящемся взрыве на стадионе "Газпром Арена". Об этом сообщило АН "Оперативное прикрытие".

Аноним рассказал, что взрыв произойдет в 22:00, и попросил срочно начать эвакуацию. Стадион и прилегающую территорию тут же осмотрели, но ничего подозрительного не нашли. Прерывать концерт не стали.

Звонили в 19:35 с замаскированного IP-телефонией номера из Люксембурга. Полиция установила, что он принадлежал 37-летнему жителю Петербурга. В его квартиру на проспекте Металлистов наведались правоохранители, которых встретила бывшая жена подозреваемого. Она рассказала, что два года не поддерживала с мужчиной отношения.

Позже выяснилось, что на самом деле звонили из дома №1 на проспекте Науки. К приезду полицейских злоумышленник уже скрылся. Против него возбудили уголовное дело.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что на рисунках 15-летней давности нашли прототипы "Газпром Арены" и "Лахта центра".

Фото: "Rammstein в Питере" / Вконтакте