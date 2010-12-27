На рисунках 15-летней давности нашли прототипы "Газпром Арены" и "Лахта центра"

Их создал московский архитектор и футуролог Артур Скижали-Вейс.

В пятницу, 2 августа петербуржцы нашли на рисунках 15-летней давности "прототипы" стадиона "Газпром Арена" и башни "Лахта Центра". Они принадлежат московскому архитектору и футурологу Артуру Скижали-Вейс. Об этом сообщили в ВК-сообществе "Лахта Онлайн | Приморский район".

Художник изобразил на фоне залива четыре остроконечные башни и дома-амфибии, которые напоминают летающие тарелки. Также можно заметить строение по типу Яхтенного моста. В комментариях к записи тут же предложили построить в городе еще четыре башни и два стадиона, чтобы окончательно завершить сходство с рисунком.

Сам футуролог посчитал, что произведения архитектурной фантастики могут продемонстрировать обществу новые художественно-пространственные образы и формы восприятия, наполненные романтикой, духовными поисками, красотой и гуманизмом. Над своим циклом "Архитектурная фантастика" он начал работать в 1999 году.

Напомним, что стадион "Газпром Арена" построили в 2016 году. А открытие "Лахта запланировано на 2019 год.

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Фото: информагенство "Архитектор"