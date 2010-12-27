Арбитражный суд Петербурга признал "Норманн" банкротом

Недостроенные ЖК передадут инвестору на конкурсной основе.

В Арбитражном суде Петербурга и Ленобласти вынесли вердикт в отношении компании "Норманн". Строительная фирма признана банкротом. В ближайшее время права застройщика передадут инвестору. Введена процедура конкурсного производства. Об этом сообщили в пресс-службе Госстройнадзора по региону.

Напомним, что у "Норманна" и дочерних предприятий осталось около шести тысяч недовольных дольщиков, которые так и не получили свои квартиры. В Петербурге не возведены три жилых комплекса. В Ленинградской области их больше - пять. Ранее в Смольном объявили, что борьбу с долгостроями начнут именно со зданий, которые задолжал "Норманн".

Стоит добавить, что в отношении генерального директора компании Владимира Смирнова возбуждено уголовное дело по статье за мошенничество в особо крупном размере.

Ранее Piter.tv писал о том, что дольщики ЖК "Ижора парк" объявили голодовку.

Фото: Piter.tv