Для объектов уже нашли нового генерального подрядчика.

В пятницу, 24 ма, стало известно, что в Петербурге возобновляют строительство проблемных жилых комплексов компании "Норманн". Об этом информирует пресс-служба комитета по строительству городской администрации.

Известно, что для объектов уже нашли нового генерального подрядчика. В ведомстве отметили, что в течение месяца необходимую документацию передадут новой компании, после этого строители выйдут на работу.

Комлексы "На Заречной" и "Три Апельсина" намерены сдать в декабре 2019 года. А многоэтажку "На Заречной" сдадут в весной 2021 года. Отметим, что в данный момент дом построена лишь на 5%.

Компания также заявила, что готовит выездные мероприятия для всех дольщиков. На них горожане смогут ознакомиться с новыем графиком строительства.

Напомним, что в 2016 году компания "Норманн" пропустиоа сроки сдачи своих объектов, чем навлекла на себя судебные иски и гнев дольщиков. Горожане даже митинговали против застройщика.

Проблемным застройщиком власти признали ГК только в 2018 году. В то время компания "бросила" строительство 12 домов. После был задержан генеральный директор и совладелец компании Владимир Смирнов по подозрению в мошенничестве в особо крупных размерах.

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