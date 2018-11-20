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Гендиректор ГК "Норманн" Владимир Смирнов задержан по статье за мошенничество
Сегодня, 7:40
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lesjasap

Гендиректор ГК "Норманн" Владимир Смирнов задержан по статье за мошенничество

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Представители закона вменяют петербуржцу обман по семи не сданным ЖК.

Предприниматель из Петербурга Виктор Смирнов задержан по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Следственные органы предполагают, что директор строительной компании "Норманн" обманул дольщиков в семи жилых комплексах города и области.

На данный момент он задолжал квартиры более 6,2 тысячам человек. Многие жилплощади должны были быть введены в эксплуатацию более 2,5 лет назад. Недавно петербуржцы собирались встретиться с гендиректором фирмы, но Смирнов не приехал. Он объяснил это тем, что в указанное время уезжал в Москву.

Известно, что мужчина задержан еще 30 января. В ближайшее время обвинение направит в суд ходатайство о мере пресечения.

Фото: Piter.tv

 

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Теги: владимир смирнов, мошенничество, норманн, обманутые дольщики
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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