Гендиректор ГК "Норманн" Владимир Смирнов задержан по статье за мошенничество

Представители закона вменяют петербуржцу обман по семи не сданным ЖК.

Предприниматель из Петербурга Виктор Смирнов задержан по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Следственные органы предполагают, что директор строительной компании "Норманн" обманул дольщиков в семи жилых комплексах города и области.

На данный момент он задолжал квартиры более 6,2 тысячам человек. Многие жилплощади должны были быть введены в эксплуатацию более 2,5 лет назад. Недавно петербуржцы собирались встретиться с гендиректором фирмы, но Смирнов не приехал. Он объяснил это тем, что в указанное время уезжал в Москву.

Известно, что мужчина задержан еще 30 января. В ближайшее время обвинение направит в суд ходатайство о мере пресечения.

Фото: Piter.tv