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Миронов потребовал оказать поддержку "обманутым дольщикам"
Сегодня, 15:44
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Миронов потребовал оказать поддержку "обманутым дольщикам"

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По словам депутата, в сфере индивидуального жилищного строительства есть тысячи обманутых человек.

Председатель партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов потребовал оказать поддержку "обманутым дольщикам". Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на официальное письмо парламентария.

Миронов обратился к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с соответствующей просьбой. По словам депутата, в сфере индивидуального жилищного строительства есть тысячи обманутых дольщиков, пострадавших от мошенников. Он подчеркнул, то те не получили обещанное жилье вовремя и вынуждены платить банкам с повышенными процентами. Миронов считает, что государство должно предоставить кредитные каникулы на время завершения строительства.

Ранее финансист призвал тщательно проверять реквизиты благотворительных фондов.

Фото: Piter.tv

Теги: обманутые дольщики, поддержка, сергей миронов
Категории: Лента новостей, Новости России,

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