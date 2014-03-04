По словам депутата, в сфере индивидуального жилищного строительства есть тысячи обманутых человек.

Председатель партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов потребовал оказать поддержку "обманутым дольщикам". Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на официальное письмо парламентария.

Миронов обратился к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с соответствующей просьбой. По словам депутата, в сфере индивидуального жилищного строительства есть тысячи обманутых дольщиков, пострадавших от мошенников. Он подчеркнул, то те не получили обещанное жилье вовремя и вынуждены платить банкам с повышенными процентами. Миронов считает, что государство должно предоставить кредитные каникулы на время завершения строительства.

Ранее финансист призвал тщательно проверять реквизиты благотворительных фондов.

Фото: Piter.tv