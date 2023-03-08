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Финансист призвал тщательно проверять реквизиты благотворительных фондов
Сегодня, 13:31
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Финансист призвал тщательно проверять реквизиты благотворительных фондов

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По словам эксперта, мошенники часто связывают обманные схемы с крупными мероприятиями.

Финансист Андрей Бархота призвал тщательно проверять реквизиты благотворительных фондов. Об этом он рассказал в интервью телеканалу "360".

По словам эксперта, мошенники часто связывают обманные схемы с крупными мероприятиями, одной из которых является замаскированная под целевой фонд финансовая пирамида. Он подчеркнул, что те быстро учатся противостоять мерам борьбы. Бархота рекомендует держать в секрете личные данные и планы по инвестициям.

Ранее метеоролог Позднякова спрогнозировала похолодание и дожди в Москве.

Фото: pxhere.com

Теги: благотворительные фонды, мошенничество, реквизиты, финансист
Категории: Лента новостей, Новости России,

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