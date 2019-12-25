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Метеоролог Позднякова спрогнозировала похолодание и дожди в Москве
Сегодня, 15:12
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Метеоролог Позднякова спрогнозировала похолодание и дожди в Москве

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По словам эксперта, с 29 августа в столице испортится погода.

Метеоролог Татьяна Позднякова спрогнозировала похолодание и дожди в Москве. Об этом она рассказала в интервью телеканалу "360".

По словам эксперта, с 29 августа в столице испортится погода. Она добавила, что в выходные стоит ожидать температуру ниже климатической нормы. Позднякова уточнила, что в Москву придет атлантический циклон, а в ближайшее время выпадет около 8-9 мм осадков, что является четвертью месячной нормы.

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Фото: Piter.tv

Теги: мнение эксперта, москва, осадки, погода
Категории: Лента новостей, Новости России,

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