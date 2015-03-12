В Госдуме выступили против поощрений беременных школьниц

Нина Останина считает, что дети не должны воспитывать детей.

В Государственной Думе выступили против поощрений беременных школьниц. Соответствующее заявление журналистам с телеканала "360.ru" сделала парламентарий из нижней палаты Нина Останина. Она пояснила, что демографию страны нельзя улучшать за счет рождения детей несовершеннолетними девочками, поэтому инициатива по введению в России бесплатного обучения в в колледжах для беременных школьниц — очень сомнительна.

Я не знаю, о чем думал инициатор этого сомнительного документа. Хорошо, что эта общественная организация не является субъектом законодательной инициативы. Но пока ни одному депутату в голову не пришла подобная идея. Эта мысль высказывалась в Совете Федерации, но, к счастью, автор этой идеи Валентиной Ивановной Матвиенко была посрамлена. Нина Останина, депутат ГД РФ

По словам Останиной, это уже не первая и не единственная идея из цикла предложений, которые, по мнению их авторов, направлены на улучшение демографической ситуации, а на деле направлены лишь против традиционных, духовных, нравственных и семейных ценностей. Политик добавила, что ей даже не верится в том, что подобная инициатива поступила со стороны председателя правления общественного центра по защите традиционных семейных ценностей. По словам депутата, "дети не должны воспитывать детей".

В Госдуме предложили запретить курьерам ездить быстрее 10 километров в час.

Фото: Piter.tv