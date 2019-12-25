В Госдуме предложили запретить курьерам ездить быстрее 10 километров в час

Алексей Нечаев считает, что клиенты могут и подождать свой заказ, а трагедии из-за этого не произойдет.

Российский депутат из Государственной Думы Алексей Нечаев предложил запретить курьерам любой транспорт, который способен передвигаться быстрее 10 километров в час. Деталями парламентарий из нижней палаты законодательного органа страны поделился в комментарии для телеканала "360.ru". Политик выступил с инициативой запретить ездить водителям на электросамокатах по оживленным улицам и паркам. Такую меру он объяснил ситуацией, в которой многие курьеры на самокатах носятся на скоростях до 30 километров в час, пугая пешеходов.

Если пончики не приедут за 15 минут — трагедии не случится. Алексей Нечаев, депутат ГД РФ

Напомним, что ранее в Москве две девочки-подростка пострадали во время столкновения электросамоката с автомобилем Lada. При расследовании аварии выяснилось, что подруги двигались на одном самокате вдвоем. Они пытались пересечь улицу по пешеходному переходу на красный сигнал светофора.

В Госдуме призвали управляющие компании обеспечивать проезд экстренных служб.

Фото: Piter.tv