В Петербурге Музей Бродского откроется через год

Фонду создания музея удалось выкупить почти всю квартиру, где ранее жил писатель.

В пятницу, 24 мая, стало известно, что петербургский музей Иосифа Бродского откроют к 80-летию поэта — 24 мая 2020 года. Об этом пишет ТАСС.

Известно, что фонду создания музея удалось выкупить почти всю квартиру, где ранее жил писатель. Напомним, что музей откроют в доме Мурузи.

В перспективе мы думаем открыть дверной проем, [разделяющий две квартиры], и вот в этой новой части предполагается создать немножко музей, немножко культурный центр, но современными методами. Это будут экспозиция и интерьеры, сделанные в XXI веке. Что касается мемориальной части, то мы предполагаем сохранить ее такой, какой она до нас дошла заявил председатель совета Фонда создания музея Михаил Мильчик

По его словам, экспозиция будет состоять из современной и мемориальной частей. Создание музея-квартиры Бродского ведется с 1999 года.

Напомним, что Бродский жил с родителями в этой коммунальной квартире с 1955–1972.

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Фото:ФОНД СОЗДАНИЯ МУЗЕЯ Иосифа Бродского