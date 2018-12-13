"Кинопоиск" выкупил права на сериал "Слуга народа" с Зеленским

Ранее российские пользователи заметили, что сериал стал недоступен на официальном ютьюб-канале.

В пятницу, 24 мая, стало известно о том, что компания "Яндекс" выкупила права на сериал "Слуга народа" с Зеленским. Об этом сообщают "Ведомости".

Известно, что сериал будут показывать на портале "Кинопоиск". Отметим, что ранее российские пользователи заявили, что сериал заблокировали на официальном ютьюб-канале. Сейчас на "Кинопоиске" доступны все сезоны сериала.

Сериал "Слуга народа" снят компанией "Студия "Квартал 95". Сюжет повествует о становлении учителя истории Василия Голобородько, как президента Украины. Главную роль сыграл действующий президент Украины Владимир Зеленский.

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Фото:кинопоиск