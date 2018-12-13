Госдума может отменить возрастную маркировку книг и фильмов

Речь идет о продукции, имеющей значительную историческую, художественную или иную культурную ценность для общества.

Депутаты Госдумы внесли новый законопроект, которые подразумевает отмену возрастной маркировки для некоторых книг и фильмов. Об этом свидетельствует официальный сайт государственного органа.

Авторы закона предлагают снять маркировку с книг, которые входят в школьную программу, а также ряда советских фильмов, имеющих особую культурную и образовательную ценность. Определять эту самую ценность депутаты предлагают правительству.

Также возвратные ограничения предлагается отменить для отечественных фильмов, снятых до 1991 года, и для картин, которые не требуют прокатного удостоверения.

В документе также говорится, что закон о защите детей от вредной информации не должен распространяться на организации культуры, осуществляющею создание, исполнение, показ и интерпретацию произведений литературы и искусства.

Фото: открытые источники