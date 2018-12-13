Госдума может отменить возрастную маркировку книг и фильмов

Депутаты Госдумы внесли новый законопроект, которые подразумевает отмену возрастной маркировки для некоторых книг и фильмов. Об этом свидетельствует официальный сайт государственного органа.
Авторы закона предлагают снять маркировку с книг, которые входят в школьную программу, а также ряда советских фильмов, имеющих особую культурную и образовательную ценность. Определять эту самую ценность депутаты предлагают правительству.
Также возвратные ограничения предлагается отменить для отечественных фильмов, снятых до 1991 года, и для картин, которые не требуют прокатного удостоверения.
В документе также говорится, что закон о защите детей от вредной информации не должен распространяться на организации культуры, осуществляющею создание, исполнение, показ и интерпретацию произведений литературы и искусства.
Фото: открытые источники
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