Дольщики ЖК "Ижора парк" объявили голодовку

Активисты отмечают, что их ряды могут увеличиться.

Дольщики долгостроя "Ижора парк" в Петербурге рассказали о начале бессрочной голодовки. Несколько участников акции теперь поселились в фургончике у стройплощадки. Об этом 15 июня в соцсетях рассказала одна из голодающих Надежда Арно.

"6 лет движемся к заветной цели. Осталось совсем немного, но стройка снова остановилась и впереди угроза банкротства! Дольщики доведены до отчаяния и объявляют бессрочную голодовку. Старт 15 июня. Если наши требования не будут удовлетворены, ряды голодающих будут увеличиваться" - написаал Арно.

Как рассказала Piter.TV другая активистка Любовь Курышкова, "дом готов на 95%, но стройка особо не движется. Пока только обещания сначала от компании Норманн, теперь и от нового соинвестора – Е3 группы".

Напомним, что ЖК "Ижора парк" в Металлострое занимается ГК "Норманн". Помимо этого комплекса, компания не может завершить в Петербурге ЖК "Три апельсина" и "На Заречной".

Фото: Piter.TV