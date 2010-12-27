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Правоохранители задержали генерального директора компании "Норманн" Владимира Смирнова
Сегодня, 12:19
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Правоохранители задержали генерального директора компании "Норманн" Владимира Смирнова

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В ближайшее время суд изберет для него меру пресечения.

Генерального директора компании "Норманн" Владимира Смирнова задержали. Информацию об этом Piter.TV подтвердили в пресс-службе комитета по строительству Петербурга. 

Ранее обманутые дольщики объявили голодовку. Она длилась с 25 по 30 июля. Активисты сообщили, что она может продолжиться, если Владимир Смирнов не подпишет договор на передачу прав на достройку домов другому инвестору. Генерального подрядчика для проблемных объектов выбрали в мае, однако Смирнов  так не подписал необходимые документы. 

"Норманн" пропустил сроки сдачи домов еще в 2016 году.  Проблемным его признали только в 2018 году. На тот момент компания не достроила 12 объектов, в том числе такие комплексы как "На Заречной", "Три апельсина", "Ижора парк", "Десяткино 2.0". Тогда же Владимир Смирнов был задержан по подозрению в мошенничестве в особо крупных размерах. 

Планируется, что судебное разбирательство с застройщиком произойдет уже в ближайшие дни. 

Фото: Piter.TV 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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