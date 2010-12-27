Голодовка обманутых дольщиков не принесла результатов

Здоровье протестующих ухудшилось.

Во вторник, 30 июля, издание "Фонтанка.ру" сообщила об окончании голодовки обманутых дольщиков компании "Норманн".

Люди голодали пять дней и за это время одну протестующую госпитализировали, другие отправились по домам. Все дни акции протеста дольщики верили, что гендиректор строительной компании "Норманн" выйдет к ним на переговоры, но этого не случилось.

Как сообщила одна из активисток, протестующие готовы возобновить голодовку, пока Владимир Смирнов не подпишет договор на передачу прав на достройку домов другому инвестору.

Также дольщики уточнили, что небольшую победу они все таки одержали – ЖК "Три апельсина" и "На Заречной" внесены в реестр проблемных.

Напомним, что акция протеста началась 25 июля в 16:00 по московскому времени.

Фото: Pixabay