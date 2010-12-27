Обманутые дольщики начали акцию протеста

Люди намерены голодать до тех пор, пока компания не подпишет договор на достройку домов.

Акция протеста обманутых дольщиков началась 25 июля в 16:00 по московскому времени. Активисты считают, что объявление об их голодовке повлияет на возобновление работ по достройке ЖК "Три апельсина" и "На Заречной". Об этом сегодня сообщили на сайте новостроек Петербурга.

Горожане объясняют, что пошли на этот шаг по причине отказа руководства ГК "Норманн" подписать договор с инвестором, которого отыскал городской Госстройнадзор.

"Мы требуем, чтобы господин Смирнов передал инвестору документы на наши объекты, мы будем голодать до тех пор, пока он это не сделает. Сейчас с нами наши дети", — огласили свою позицию активисты.

Также горожане заявили, что генеральный директор "Норманна" Владимир Смирнов обманул тысячи дольщиков, а деньги из компании вывел. По словам протестующих, многие вложили в застройку материнский капитал, продали свое единственное жилье ради покупки квартиры, а оказались на улице и с ипотекой.

Акцию дольщики объявили бессрочной.

Напомним, что новоселье застройщик "Норманн" обещал покупателям еще в 2016 году. Обещание свое компания несколько раз продлевала, переносив срок сдачи ЖК "Три апельсина" четыре раза, а ЖК "На заречной" — три. Уже три года дома стоят недостроенными.

Ночь с 25 на 26 июля отчаянные граждане планируют провести прямо на объекте. Для защиты люди вызвали наряд полиции, после того как неизвестные насильно пытались выгнать голодающих со стройплощадки.

"Они ударили в лицо одного нашего голодающего и не пускают нас на нашу стройплощадку. Там никаких работ не идет, так что мы не видим причин не зайти на объект, за строительство которого мы отдали деньги" – передали протестующие.

На место протеста должен приехать глава Выборгского района.

Фото: vk.com/spb_today_unpublished