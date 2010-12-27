Гендиректор компании "Норманн" Смирнов будет находиться под стражей два месяца

Он подозревается в мошенничестве.

Выборгский районный суд Петербурга избрал меру пресечения генеральному директору строительной компании "Норманн". Он подозревается в совершении преступления по статье "Мошенничество". Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Решение было вынесено 31 июля. В тот же день Смирнова задержали. По версии следствия, не позднее 16.06.2014 мужчина вместе с другими руководителями НОА "ИСТ"Норманн" разработал план мошеннической схемы. Предполагается, что он украл деньги у участников долевого строительства ЖК "На Заречной" в поселке Парголово. С 1 января 2015 по 31 декабря 2017 вместе с иными лицами он заключил 774 договора на общую сумму около 1,5 млрд рублей. На строительство потратил 80 млн рублей.

Уголовное дело возбудили еще 9 февраля 2019. Пока установить нахождение похищенного имущества следствию не удалось. На меру пресечения также повлияло социальное напряжение и общественные резонанс. Ранее обманутые дольщики объявили голодовку. Сторона защиты не смогла убедить суд избрать для Смирнова домашний арест. Застройщика заключили под стражу до 28 сентября 2019.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге в 70 лет умерла зампред Конституционного суда.

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