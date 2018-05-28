В Петербурге в 70 лет умерла зампред Конституционного суда

Ольга Хохрякова родилась 11 января в Свердловске.

В Петербурге в возрасте 70 лет умерла заместитель председателя Конституционного суда Ольга Хохрякова. Об этом сообщили на сайте КС.

Ольга Хохрякова родилась 11 января в Свердловске. Окончила Свердловский юридический институт. После работала в районной прокуратуре, затем снова пошла учиться в Институт законодательства и сравнительного правоведения в Москве. С 1976 по 1994 сама преподавала в учебном заведении и в 1992 защитила диссертацию.

В 1994 она стала судьей Конституционного суда, а в 2008 заместителем главы ведомства.

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Видео: ruspekh.ru