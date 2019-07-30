В 88 лет умер народный художник Валерий Кокурин

Кокурин является одним из основателей владимирской живописной школы.

В возрасте 88 лет умер один из основателей владимирской живописной школы, народный художник России Валерий Кокурин. Об этом сообщили на сайте владимирского отделения Союза художников России.

Церемония прощания назначена на 31 июля в Успенском соборе Княгинина монастыря во Владимире.

Кокурин родился 11 декабря 1930 года во Владимире. В 30 лет он стал членом Союза художников СССР. В 1998 ему присвоили звание народного художника России. В 2005 году Кокурина наградили золотой медалью Российской академии художеств.

Ранее в возрасте 86 лет умер советский разведчик Анатолий Баронин.

Видео: YouTube/ Эрика Ротаева