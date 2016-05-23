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В возрасте 86 лет умер советский разведчик Анатолий Баронин

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Он трижды был резидентом внешней разведки за границей.

На 87-ом году жизни умер ветеран советской разведки Анатолий Баронин. Об этом сообщили на сайте СВР Украины.

Он трижды был резидентом внешней разведки за границей. В 1970-х в Нигерии он разузнал информацию о лихорадке Эбола и тогда в срочном порядке пробирки с инфицированной кровью рейсом "Аэрофлота" были доставлены в СССР. Тогда немецкий журнал "Srern" назвал Баронина "выдающимся мастером шпионажа".

После этого Анатолий Баронин занимал должность в центральном аппарате разведки в Москве, был первым замначальника разведки Украины. В 1991 он уволился в звании полковника.

Ранее ушел из жизни журналист Владимир Кара-Мурза.

Видео: YouTube/ СЗР України

 

Теги: анатолий баронин, разведчик
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России,

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