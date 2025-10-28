Шведский разведчик зафиксирован у границы России рядом с Петербургом

Военный самолёт Швеции начал наблюдение у российских рубежей вскоре после атаки дронов на Усть-Лугу.

31 марта вблизи российской границы в направлении Санкт-Петербурга был замечен самолёт-разведчик ВВС Швеции. Информация об этом следует из данных сервиса Flightradar24, фиксирующего перемещения воздушных судов.

Согласно опубликованным сведениям, борт с позывным SVF680 вылетел из финского аэропорта Тампере около 6 часов утра по UTC и направился к российской границе. Уже к 6:45 он приблизился к рубежам и начал выполнять полёты по круговой траектории, осуществляя наблюдение. Позже, примерно в 8:45, самолёт сменил курс и проследовал вдоль границы в сторону Мурманска, после чего развернулся и начал движение обратно в направлении Санкт-Петербурга.

Отмечается, что активность разведывательного борта совпала по времени с недавней атакой украинских беспилотников на порт Усть-Луга в Ленинградской области.

Ранее сообщалось, что экологическое обследование с помощью гражданских БПЛА проводят в Петербурге.

