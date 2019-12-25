  1. Главная
АТОР: Финляндия ввела штрафы для туристов за посещение границы с РФ
Помимо денежного штрафа нарушителям грозит суд и даже запрет на въезд в Шенген.

Финляндия ввела штрафы для туристов за посещение границы с Россией. Об этом сообщили в пресс-службе Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Отмечается, что теперь иностранцам, которые зайдут в пограничную зону без специального пропуска, придется платить 500 евро. Решение о штрафах было принято властями Финляндии из-за наплыва путешественников, желающих сделать эффектные фото на фоне погранзнаков. По данным финской Погранслужбы, число таких нарушений после вступления страны в НАТО выросло втрое.

В АТОР подчеркнули, что помимо денежного штрафа нарушителям грозит суд и даже запрет на въезд в Шенген. Туроператоров обязали предупреждать туристов о новых правилах, иначе их также будут наказывать штрафами.

