Экологическое обследование с помощью гражданских БПЛА проводят в Петербурге

Во вторник, 31 марта, в Петербурге проводится плановое экологическое обследование с использованием беспилотных летательных аппаратов. Как сообщили в Комитете по природопользованию, мониторинг ведётся в районе Митрофаньевского шоссе — на границе Кировского, Московского и Адмиралтейского районов.

В ведомстве подчеркнули, что мероприятие является штатным и не должно вызывать беспокойства у горожан.

Цель облёта — выявление возможных нарушений природоохранного законодательства в рамках регионального государственного экологического контроля.

Фото: Пресс-служба Комитета по природопользованию Петербурга

