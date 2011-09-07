Экологическое обследование с помощью гражданских БПЛА проводят в Петербурге
Сегодня, 12:58
88
Во вторник, 31 марта, в Петербурге проводится плановое экологическое обследование с использованием беспилотных летательных аппаратов. Как сообщили в Комитете по природопользованию, мониторинг ведётся в районе Митрофаньевского шоссе — на границе Кировского, Московского и Адмиралтейского районов.

В ведомстве подчеркнули, что мероприятие является штатным и не должно вызывать беспокойства у горожан. 

Цель облёта — выявление возможных нарушений природоохранного законодательства в рамках регионального государственного экологического контроля.

Ранее петербуржцам рассказали, куда жаловаться на неприятный запах на улице.

Фото:  Пресс-служба Комитета по природопользованию Петербурга
 

