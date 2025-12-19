В Петербурге задержали сотни тонн зараженных импортных фруктов

Россельхознадзор выявил опасных вредителей в поставках фруктов.

С начала 2026 года в Санкт-Петербурге проведен фитосанитарный контроль свыше 135 тыс. тонн импортных фруктов. Проверке подверглись партии бананов, цитрусовых и яблок, поставляемых из Эквадора, Марокко, Южно-Африканской Республики и других государств.

По результатам контрольных мероприятий специалисты Россельхознадзора выявили пятнадцать случаев карантинных нарушений. Лабораторные исследования подтвердили наличие опасных вредоносных организмов. В исследуемых партиях фруктов обнаружены многоядная муха-горбатка, средиземноморская плодовая муха, а также возбудитель бурой гнили. Указанные организмы представляют угрозу для сельского хозяйства и подлежат обязательному карантинному контролю.

В общей сложности 230,3 тонны зараженной продукции не были допущены к реализации на территории города. Владельцы грузов приняли решения об обеззараживании, возврате поставщикам либо уничтожении фруктов в соответствии с действующим законодательством.

Продукция, успешно прошедшая фитосанитарный контроль и не содержащая карантинных объектов, получила разрешение на поступление в торговый оборот.

Ранее Piter.TV сообщал, что в порту Петербурга нашли муху-горбатку в 20 тоннах индийского табака.

Фото: Россельхознадзор