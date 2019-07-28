Ушел из жизни журналист Владимир Кара-Мурза

Утром 28 июля скончался журналист и историк Владимир Кара-Мурза. Об этом в своем twitter рассказал его сын.
"Ушёл в 8 утра, в день своих именин. О месте и времени прощания семья сообщит дополнительно", – написал Владимир Кара-Мурза-младший.
Владимир Алексеевич Кара-Мурза родился в 1959 году. Он был историком, тележурналистом и одним из основателей "старого НТВ". Журналист работал на "Первом канале", сотрудничал с радиостанциями "Свобода" и "Эхо Москвы". В 1996 году получил премию Союза журналистов России "Золотое перо России".
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Видео: YouTube / Официальный канал Момент Истины
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