Ушел из жизни журналист Владимир Кара-Мурза

Ему было 59 лет.

Утром 28 июля скончался журналист и историк Владимир Кара-Мурза. Об этом в своем twitter рассказал его сын.

"Ушёл в 8 утра, в день своих именин. О месте и времени прощания семья сообщит дополнительно", – написал Владимир Кара-Мурза-младший.

Владимир Алексеевич Кара-Мурза родился в 1959 году. Он был историком, тележурналистом и одним из основателей "старого НТВ". Журналист работал на "Первом канале", сотрудничал с радиостанциями "Свобода" и "Эхо Москвы". В 1996 году получил премию Союза журналистов России "Золотое перо России".

Ранее Piter.TV сообщал, что в возрасте 93 лет умер художник-постановщик "Мосфильма" Стален Волков

Видео: YouTube / Официальный канал Момент Истины