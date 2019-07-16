В возрасте 93 лет умер художник-постановщик "Мосфильма" Стален Волков

Причина смерти не раскрывается.

В возрасте 93 лет скончался известный художник-постановщик "Мосфильма" Стален Волков. Он умер 13 июля, однако об его смерти Союз кинематографистов России сообщил только сейчас. Причины кончины художника не раскрываются. Прощание с ним состоится 18 июля в 12:00 в морге ЦКБ.

У Сталена Волкова множество заслуг. Он был участником Великой Отечественной войны, народным художником страны, членом Гильдии художников кино Союза кинематографистов России, членом Академии художеств России.

В послужном списке художника-постановщика около 25 фильмов. В их числе "Царь Иван Грозный", "Белые ночи", "Сердце бьется вновь", "Живые и мертвые" и другие. Кроме того, большой популярностью пользовалась станковая живопись Волкова. Ее демонстрировали на всесоюзных, республиканских и других художественных выставках.

Ранее мы писали, что ушел из жизни поэт-шестидесятник Виктор Соснора.

Фото: из личного архива родственников Сталена Волкова

Видео: kinopoisk.ru