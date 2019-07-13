Ушел из жизни поэт-шестидесятник Виктор Соснора

Ему было 83 года.

В Петербурге скончался поэт Виктор Соснора, сообщил в своем Facebook его ученик Вадим Лурье.

Лурье рассказал, что 83-летнему писателю стало плохо 12 июля. Виктора Соснора госпитализировали в городскую Мариинскую больницу.

"Состояние продолжало ухудшаться, во второй половине ночи сделали операцию (удалили желчный пузырь и многочисленные спайки в кишечнике – операция продолжалась больше двух часов), прогноз был плохой; после операции утром в реанимации прогноз также был плохой – и днем он умер", – рассказал он.

О месте и времени прощания с поэтом будет сообщено позже.

Виктор Соснора родился в 1936 году. Во время Великой Отечественной войны в 1941–1942 годах находился в Ленинграде, потом был вывезен "Дорогой жизни". Первая книга писателя под названием "Январский ливень" была опубликована в 1962 году. Соснора читал курсы лекций в Новом Парижском университете и во Вроцлаве, а также состоял в Союзе писателей Санкт-Петербурга.

Ранее Piter.TV сообщал, что на 97-ом году жизни умер художник Виктор Громыко.

Фото: sosnora.poet-premium.ru