В Белоруссии на 97-ом году жизни умер художник Виктор Громыко

Самые его знаменитые картины - "Женщинам Великой Отечественной посвящается", "Солдаты", "Песня о моем отряде", 1941 год. Над Припятью"

Народный художник Белоруссии Виктор Громыко умер на 97-м году жизни. Об этом сообщили на сайте Белорусского союза художников.

Панихида состоится уже завтра, 11 июля, в Национальной академии наук Белоруссии.

В годы Великой Отечественной войны Громыко был подпольным партизаном в группе Константина Заслонова и редактором газеты "Народный мститель". После войны, в 1959 году он окончил Белорусский театрально-художественный институт. С 1977 по 1982 возглавлял Союз художников БССР. С 1959 по 1997 являлся преподавателем в Белорусской академии искусств.

Самые его знаменитые картины - "Женщинам Великой Отечественной посвящается", "Солдаты", "Песня о моем отряде", 1941 год. Над Припятью". В его честь названа Оршанская городская художественная галерея в Витебской области.

Также 10 июля на 89-ом году жизни умер актер из "Людей в черном" Рип Торн.

Видео: YouTube/ КИНОГЛАЗ фестиваль