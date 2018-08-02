На 89-ом году жизни умер актер из "Людей в черном" Рип Торн

Он скончался в своем доме в городе Лейквилл, штат Коннектикут. Причина смерти не называется.

На 89-ом году жизни умер американский актер Рип Торн (настоящее имя - Элмор Руал Торн-младший). Он скончался в своем доме в городе Лейквилл, штат Коннектикут. Причина смерти не называется. Об этом сообщил канал NBC со ссылкой на его пресс-атташе.

На телевидении и в кино Рип Торн работал 60 лет, за это время он сыграл в нескольких десятках фильмов и сериалов. Популярность ему принесли "Царь царей" (1961), "Сладкоголосая птица юности" (1962), за роль в фильме "Кросс-Крик" (1983) он былноминирован на премию "Оскар".

На "Эмми" актер номинировался девять раз и в 1996 взял свою награду за роль в сериале "Шоу Ларри Сандерса". Также Рип Торн сыграл в двух частях фильма "Люди в черном".

В США 3 июля умер создатель "Дамбо" Милтон Квон.

Видео: YouTube/ The Larry Sanders Show

YouTube/ HoustonPBS

YouTube/ Lora Carlson