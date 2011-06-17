По его словам, украинские войска группами по 10-12 человек атаковали передовые позиции поселка.

Вооруженные силы Украины бросили раненых товарищей после провальной атаки у поселка Первомайское. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на разведчика-добровольца с позывным "Ганс".

По его словам, украинские войска группами по 10-12 человек атаковали передовые позиции поселка на Авдеевском направлении. Он подчеркнул, что противник пытался выйти из огня российской артиллерии, пока за ними утром не приехала машина эвакуации. Также разведчик сообщил, что российские войска поразили точным выстрелом дом, в котором прятались оставшиеся бойцы ВСУ.

Ранее мы сообщали, что артиллеристы ЗВО уничтожили БМП ВСУ из миномета.

Видео: Telegram / РИА Новости: ДНР