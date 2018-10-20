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"РИА Новости": артиллеристы ЗВО уничтожили БМП ВСУ из миномета

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Отмечается, что внутри машины находился экипаж противника.

Артиллеристы Западного военного округа (ЗВО) уничтожили БМП украинских войск из миномета. Об этом сообщили в "РИА Новости".

Российские войска использовали миномет калибра 82 мм на Купянском направлении. В ходе боевых действий они поразили украинскую БМП. Отмечается, что внутри машины находился экипаж противника. Съемку прямого попадания осуществили расчеты беспилотной авиации.

Ранее Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении.

Видео: Telegram / РИА Новости

Теги: артиллеристы, вооруженные силы россии, вооруженные силы украины
Категории: Лента новостей, Новости России,

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