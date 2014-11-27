Игорь Конашенков рассказал работе военных на СВО.

Вооруженные силы России нанесли огневое поражение силам противника за последние сутки проведения специальной военной операции на Херсонском направлении. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами от 12 августа сделал официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант подчеркнул, что киевский режим лишился 35 человек личного состава Вооруженных сил Украины.

Уничтожено до 35-ти украинских военнослужащих, два автомобиля, самоходная гаубица "Гвоздика", а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Киев за сутки потерял более 40 боевиков на Запорожском направлении.

Фото и видео: Минобороны России