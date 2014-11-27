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Киев за сутки потерял более 40 боевиков на Запорожском направлении

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Игорь Конашенков рассказал о работе военных в Запорожье.

Российские Вооруженные силы за последние сутки проведения специальной военной операции запорожском направлении отразили три атаки противника, а киевский режим в общей сложности потерял более 40 человек личного состава,  пять танков, две бронированные машины, две единицы автомобильной техники и гаубицу "Мста-Б". Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами от 12 августа сделал официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков. 

Подразделениями, ударами авиации и огнем артиллерии в течение прошедших суток отражены три атаки 46-й аэромобильной бригады ВСУ в районе населенного пункта Работино Запорожской области.

Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Российская ПВО за сутки сбила 29 украинских беспилотников.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: всу, запорожское направление, запорожье, игорь конашенков, минобороны, мста-б, сво
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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