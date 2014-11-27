Игорь Конашенков рассказал о работе военных в Запорожье.

Российские Вооруженные силы за последние сутки проведения специальной военной операции запорожском направлении отразили три атаки противника, а киевский режим в общей сложности потерял более 40 человек личного состава, пять танков, две бронированные машины, две единицы автомобильной техники и гаубицу "Мста-Б". Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами от 12 августа сделал официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков.

Подразделениями, ударами авиации и огнем артиллерии в течение прошедших суток отражены три атаки 46-й аэромобильной бригады ВСУ в районе населенного пункта Работино Запорожской области. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Российская ПВО за сутки сбила 29 украинских беспилотников.

Фото и видео: Минобороны России