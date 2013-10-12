Российская ПВО за сутки сбила 29 украинских беспилотников

Игорь Конвшенков рассказал о работе ПВО на СВО.

Российские системы противовоздушной обороны за минувшие сутки в зоне проведения специальной военной операции сбили 29 украинских беспилотников. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами от 12 августа сделал официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант добавил, что дроны противника летали в воздушном пространстве над территориями таких населенных пунктов как Площанка Луганской народной республики, Белогоровка, Покровское Донецкой народной республики, Ульяновка, Очереватое Запорожской области, Покровское Херсонской области, а также над акваторией Черного моря

В общей сложности с начала Россия ликвидировала 458 украинских военных самолетов, 245 вертолетов, 5683 беспилотных летательных аппарата, 429 зенитных ракетных комплексов, 11 249 танков и других боевых бронированных машин ВСУ.

ВС России уничтожили под Запорожьем склады украинских войск.

Фото и видео: Минобороны России