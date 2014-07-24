ВС России уничтожили под Запорожьем склады украинских войск

Игорь Конашенков рассказал о работе военных на запорожском направлении.

Российские Вооруженные силы за последние сутки проведения специальной военной операции на территории Запорожской области уничтожили склады ракетно-артиллерийского вооружения и материально-технического обеспечения Вооруженных сил Украины. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами от 12 августа сделал официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант РФ заметил, что вблизи города Орехово военнослужащим удалось поразить передовой командный пункт 10-го армейского корпуса противника.

В районах города Запорожья и населенного пункта Малая Токмачка Запорожской области уничтожены склады ракетно-артиллерийского вооружения и материально-технического обеспечения ВСУ. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

На Краснолиманском направлении потери ВСУ составили до 90 человек.

Фото и видео: Минобороны России