Игорь Конашенков рассказал о работе "Центра" на СВО.

Вооружённые силы России за минувшие сутки в зоне проведения специальной военной операции отразили три атаки противника на Краснолиманском направлении, в общей сложности потери Вооруженных сил Украины составили до 90 солдат личного состава, две бронированные машины, два пикапа, гаубица Д-20. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами от 12 августа сделал официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант пояснил, что задача выполнена силами "Центральной" группировки при участии артиллерии, тяжелых огнеметных систем и армейской авиации.

Слаженными действиями отражены три атаки штурмовых отрядов 63 и 66 механизированных бригад ВСУ в районе населенного пункта Сергеевка Луганской народной республики и Серебрянского лесничества. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Донецком направлении.

Фото и видео: Минобороны России