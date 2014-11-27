Игорь Конашенков рассказал о работе "Юга" на СВО.

.Российские военнослужащие за последние сутки проведения специальной военной операции отразили семь штурмовых атак Вооруженных сил Украины на Донецком направлении. В общей сложности удалось ликвидировать порядка 110 человек личного состава противника. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами от 12 августа сделал официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант добавил, что боевая задача выполнялась силами "Южной" группировки совместно с авиацией и артиллерией вблизи таких населенных пунктов как Клещеевка, Яковлевка, Водяное, Красногоровка и Невельское в Донецкой народной республике.

Уничтожены свыше 110 украинских военнослужащих, два танка, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, а также две гаубицы Д-30. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Эксперт уточнил, что в районе населенного пункта Первомайское ликвидирован склад боеприпасов 59-й механизированной бригады ВСУ.

Киев потерял более 130 военных на Южно-Донецком направлении.

Фото и видео: Минобороны России