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Киев потерял более 130 военных на Южно-Донецком направлении

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Игорь Конашенков рассказал о работе "Востока" на СВО.

Российские Вооруженные силы на Южно-Донецком направлении за последние сутки проведения специальной военной операции отразили две атаки противника, в общей сложности армия киевского режима лишилась более 130 человек личного состава.  Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами от 12 августа сделал официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант добавил, что боевая задача выполнялась авиацией, артиллерией, тяжелыми огнеметными системами и подразделениями "Восточной" группировки сил. Эксперт уточнил, что противник потерял один танк, три бронированные машины, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы американского производства AN/TPQ-50.

Отражены две атаки штурмовых групп ВСУ в районе населенного пункта Урожайное Донецкой Народной Республики.

Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

ВС России поразили военный аэродром в Ивано-Франковской области.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: всу, игорь конашенков, минобороны, сво, южнодонецкое направление
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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