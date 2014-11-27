Игорь Конашенков рассказал о работе "Востока" на СВО.

Российские Вооруженные силы на Южно-Донецком направлении за последние сутки проведения специальной военной операции отразили две атаки противника, в общей сложности армия киевского режима лишилась более 130 человек личного состава. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами от 12 августа сделал официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант добавил, что боевая задача выполнялась авиацией, артиллерией, тяжелыми огнеметными системами и подразделениями "Восточной" группировки сил. Эксперт уточнил, что противник потерял один танк, три бронированные машины, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы американского производства AN/TPQ-50.

Отражены две атаки штурмовых групп ВСУ в районе населенного пункта Урожайное Донецкой Народной Республики. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

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Фото и видео: Минобороны России