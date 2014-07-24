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ВС России поразили военный аэродром в Ивано-Франковской области

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Игорь Конашенков рассказал об успехах военных на СВО.

Вооруженные силы России за последние сутки проведения специальной военной операции нанесли удар крылатыми ракетами воздушного базирования по военному аэродрому противника, расположенного в Ивано-Франковской области. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами от 12 августа сделал официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков.

11 августа нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по военному аэродрому в районе населенного пункта Коломыя.

Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

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Фото и видео: Минобороны России

Теги: всу, ивано-франковская область, игорь конашенков, минобороны, сво
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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