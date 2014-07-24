ВС России поразили военный аэродром в Ивано-Франковской области

Вооруженные силы России за последние сутки проведения специальной военной операции нанесли удар крылатыми ракетами воздушного базирования по военному аэродрому противника, расположенного в Ивано-Франковской области. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами от 12 августа сделал официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков.
11 августа нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по военному аэродрому в районе населенного пункта Коломыя.
Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ
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Фото и видео: Минобороны России
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