ВС России поразили военный аэродром в Ивано-Франковской области

Игорь Конашенков рассказал об успехах военных на СВО.

Вооруженные силы России за последние сутки проведения специальной военной операции нанесли удар крылатыми ракетами воздушного базирования по военному аэродрому противника, расположенного в Ивано-Франковской области. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами от 12 августа сделал официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков.

11 августа нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по военному аэродрому в районе населенного пункта Коломыя. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

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Фото и видео: Минобороны России