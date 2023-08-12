Украинский пленный рассказал о повальном пьянстве в рядах ВСУ

Сергей Щербина рассказал, как оказался в рядах ВСУ.

Российские военнослужащие, отражая атаку Вооруженных сил Украины в районе Старомайорска на территории Донецкой народной республики, смогли вшестером обратить в бегство отряд из 30 человек личного состава противника, а также взять нескольких из них в плен. Соответствующее заявление сделал в ходе интервью с журналистами "РИА Новостей" военнопленный Сергей Щербина. Он отметил, что фиксирует у своих коллег низкий боевой дух и повальное пьянство. Он пояснил, что попал под мобилизацию случайно, когда шел с работы. Его остановила полиция, а затем - забрали на службу сотрудники военкомата. Так как ранее срочную службу Щербина проходил в 2003 году гранатометчиком в Крыму, поэтому в армию его взяли помощником гранатометчика.

Мобилизированные не хотят. Это не добровольно. Это насильно. "Застегнутых" таких добровольцев я не видел лично. Сергей Щербина, военнопленный

Известно, что боевое одразделение Щербины бросили в самую горячую точку - район сел Старомайорское и Урожайное на западе ДНР. Мужчина пояснил, чтокогда солдаты заняли окопы, по ним открыл огонь российский танк. Когда военные сказали сдаваться, то Сергей Щербина подчинился.

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости