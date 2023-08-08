Василий Палий рассказал, что его бригаду руководство ВСу использовало как приманку.

Контрнаступление Вооруженных сил Украины фактически провалилось, а понесённые потери в личном составе оказались слишком большими. Соответствующее заявление в интервью журналистами информационного агентства "РИА Новости" сделал местный военнопленный. Речь идет о разведчике киевского режима. Василий Палий подчеркнул, что его призывали на службу из Черниговской области. Он оказался под контролем ВС РФ вблизи Волновахи 5 июля. По словам военнослужащего ВСУ, о задачах атаки украинским военным фактически не рассказывали.

Сказали, что нужно перерезать дорогу. А откуда и куда? Если за месяц (до момента его плена) наступление составило 4 или 5 километров, то это не контрнаступ, а я не знаю, что. И положить столько народу... Говорили, что прем тупо в лоб. Батальоны посылают как на убой... Василий Палий, военнопленный

Украинец добавил, что разведка киевского режима "существует только на бумаге", поэтому он не понимал тех задач, которые перед ним стояли. Он признал, что настроения среди сослуживцев были "не ахти", так как все их них понимали, что бригада на самом деле являлась только приманкой. В качестве примера Василий Палий заметил, что первая рота 31-го механизированного батальона 31-й механизированный бригады потеряла большое количество человек. Речь идет о том, что из 120 человек в строю оставался 21 человек вместе с командиром.

Украина стала полигоном, заявил сдавшийся в плен военный ВСУ.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости