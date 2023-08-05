Александр Негир рассказал о том, как его забрали служить в ВСУ.

Украина давно превратилась в полигон для испытания западного оружия в боевых условиях, считает сдавшийся в плен на территории Донецкой народной республики солдат ВСУ Александр Негир. В интервью журналистам "РИА Новостей" иностранец пояснил, что сейчас ему 43 года, он был призван в ВСУ из Сумской области. Его отправили на службу несмотря на то, что у гражданина были все необходимые справки по ряду заболеваний, с которыми власти не должны брать в армию. Речь идет о язве желудка, черепно-мозговой травме. Мужчину признали ограниченно годным и заверили, что он отправится охранять "освобождённые" в ходе контрнаступления территории и дежурить на блокпостах.

У меня были справки, а сейчас не знаю, есть они или нет, потому что они резко "пропадают". Все в основном становятся "годными" Александр Негир, военнопленный

Александр Негир добавил, что украинским войскам не хватает личного состава, поэтому военкомы забирают на линию фронта все без разбора, даже инвалидов. При этом нежелающих служить граждан успокаивают, что им не придется стрелять. Украинец пояснил, что его подразделение практически без подготовки командующие силы бросили в наступление в южной части ДНР. В результате солдаты провели ночь в лесополосе, а затем - сдались российским представителям.

Я просто считаю, что Запад использует Украину для испытания своего вооружения, потому что больше в боевых условиях он его нигде не испытывал. Подбитой техники очень много, именно западной. Александр Негир, военнопленный

Пленный солдат ВСУ Бадура заявил о серьезных потерях и плохом снабжении войск.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости