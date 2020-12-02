Пленный солдат ВСУ Бадура заявил о серьезных потерях и плохом снабжении войск

Александр Бадура оценил состояние и оснащение ВСУ.

Украинский военнослужащий Александр Бадура рассказал о том, что армия киевского режима испытывают большие потери личного состава, а также страдают от плохого снабжения войск. Соответствующее заявление иностранец сделал в ходе общения с журналистами после того, как оказался в российском плену. Источник объяснил, что фиксировал факты некомпетентности среди местных командиров в боевых подразделений.Он пояснил, что изначальном был срочником, но после принял решение подписать контракт на три года.

Не учили ни тактике, автоматов не было, новых танков, артиллерии, боевых орудий нет. Александр Бадура, военнопленный

Мужчина пояснил, что на передовую линию украинских военных доставили без подготовки и ночью, а обстрел при этом начался рано утром. При этом командование располагалось в семи километрах от поля сражений. Мужчина добавил, что сейчас в плену к ним российские представители относятся хорошо, военнопленным предоставляют воду и еду.

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Фото и видео: Минобороны России